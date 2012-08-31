Березовский проиграл Абрамовичу в «битве олигархов»

Березовский, утверждая, что Абрамович вынудил его продать ряд активов по заниженной цене, ходатайствовал о взыскании с него в общей сложности 5,5 миллиарда долларов, сообщают РИА Новости.

Свое решение объявила в пятницу судья Элизабет Глостер после семи месяцев перерыва, которые она взяла после окончания основных слушаний по процессу в конце января этого года.

На заседании суда присутствовал Березовский, Абрамовича в суде не было.

В иске, поданном в Высокий суд Лондона, Березовский требовал с Абрамовича компенсацию за ряд активов российских компаний, который якобы были проданы по заниженной цене. В частности, речь идет о порядка 43% акций "Сибнефти"и доле в компании "РУСАЛ". Березовский утверждал, что он и его деловой партнер Бадри Патаркацишвили в 2000-2003 годах продали эти активы по цене, гораздо ниже рыночной, под давлением со стороны приближенного к власти Абрамовича, который угрожал, что в противном случае акции будут насильственно экспроприированы государством. Общая сумма претензий Березовского достигала 5,5 миллиарда долларов.

Как ранее сообщила пресс-служба британского Судейского бюро (Judicial Office), в пятницу будет обнародована суть решения, то есть его краткая версия. Обоснование решения будет готовиться в течение нескольких недель и будет представлено осенью.