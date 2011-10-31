Березовский потратил 100 миллионов фунтов на суд с Абрамовичем

Бизнесмен Борис Березовский потратил на судебную тяжбу с его бывшим деловым партнером Романом Абрамовичем более 100 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на близкий к Березовскому источник.

Деньги пошли на оплату услуг адвокатов и экспертов, а также на другие судебные издержки. Однако, как отмечает издание, основную часть расходов олигарху в любом случае возместят. Адвокаты Березовского работают с ним на таких условиях, которые предусматривают отсутствие вознаграждения при неудачном исходе дела. Если же Березовский победит в тяжбе, Абрамовичу придется заплатить ему 3,7 миллиарда фунтов стерлингов. Все судебные издержки также будут оплачены из кошелька проигравшего.

По данным газеты, сумма в 100 миллионов фунтов делает процесс между двумя олигархами одним из самых "дорогих" в истории Великобритании.

Иск Березовского к Абрамовичу поступил в суд Лондона в 2007 году. Бизнесмен обвиняет бывшего партнера в том, что он принуждал его к продаже долей в "Сибнефти" и "Русале" по заниженной цене, а также нарушил устную договоренность не перепродавать купленные у Березовского активы.

По мнению The Sunday Times, для Березовского этот судебный процесс имеет принципиальное значение, поэтому он готов платить большие деньги за успешный исход дела. Как сообщает The Independent, ранее Березовский заявил, что согласился заплатить 30 миллионов фунтов за магнитофонную запись встречи двух олигархов и Бадри Патаркацишвили в 2000 году. Эта пленка, по мнению Березовского, является убедительным доказательством того, что Абрамович его шантажировал.

Лента.ру