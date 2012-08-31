Российская оппозиция запланировала на 15 сентября «Марш миллионов»

Активисты российской оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 15 сентября массовой акции протеста "Марш миллионов".

Как передает радио «Свобода», по словам координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, заявка на марш была принята первой ровно в 8 часов утра. "В течение трех дней ждем ответ мэрии", - написал С.Удальцов в "Твиттере", назвав готовящуюся акцию "главным политическим событием осени".

Предполагаемое число участников "Марша миллионов" - 50 тыс. человек.

В уведомлении оппозиционеров говорится, что шествие планируется начать от Белорусского вокзала по Тверской улице и завершить митингом на Боровицкой площади. Акция пройдет под лозунгом – "За досрочные выборы, против репрессий!".