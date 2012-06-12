В России против «Марша миллионов» выставят войска
09:16, 12 июня 2012Мир
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В Москву, где оппозиция сегодня планирует провести «Марш миллионов», стягиваются внутренние войска.
В Москве проведут очередной «Марш миллионов», фото Ria.ru
Об этом сообщает Радио Свобода.
Колонны военного транспорта движутся по Тверской улице. Много военных машин стоит на Пушкинской площади. Как известно, именно с нее в полдень должно начаться шествие «Марш миллионов».
Участники пройдут по бульварам к проспекту Сахарова, где состоится митинг. Акция была согласована со столичными властями.
Ряд организаторов "Марша миллионов" и гражданских активистов, на днях вызвали сегодня на допрос к следователям – после проведенных у них дома в понедельник обысков.
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