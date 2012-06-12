В России против «Марша миллионов» выставят войска

09:16, 12 июня 2012
Мир
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В Москву, где оппозиция сегодня планирует провести «Марш миллионов», стягиваются внутренние войска.

Путин, фото Ria.ru

Об этом сообщает Радио Свобода.

Колонны военного транспорта движутся по Тверской улице. Много военных машин стоит на Пушкинской площади. Как известно, именно с нее в полдень должно начаться шествие «Марш миллионов».

Участники пройдут по бульварам к проспекту Сахарова, где состоится митинг. Акция была согласована со столичными властями.

Ряд организаторов "Марша миллионов" и гражданских активистов, на днях вызвали сегодня на допрос к следователям – после проведенных у них дома в понедельник обысков.

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