В России против «Марша миллионов» выставят войска

Об этом сообщает Радио Свобода.

Колонны военного транспорта движутся по Тверской улице. Много военных машин стоит на Пушкинской площади. Как известно, именно с нее в полдень должно начаться шествие «Марш миллионов».

Участники пройдут по бульварам к проспекту Сахарова, где состоится митинг. Акция была согласована со столичными властями.

Ряд организаторов "Марша миллионов" и гражданских активистов, на днях вызвали сегодня на допрос к следователям – после проведенных у них дома в понедельник обысков.