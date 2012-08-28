Безработных во Франции стало 3 миллиона

В июле 2012г. число людей вставших на учет в поисках работы увеличилось на 41,3 тыс. и достигло 2,99 млн человек. Такие данные со ссылкой на министерство труда Франции приводит РосБизнесКонсалтинг.

Наряду с безработными увеличилось число соискателей на полный рабочий день: в июле по сравнению с ситуацией в июне их число выросло на 58,3 тыс. и достигло 4,45 млн человек.

Сразу поле публикации данных министерства труда со своим комментарием выступил премьер-министр страны Жан-Марк Эро. "Взбираться вверх по этому склону будет тяжело, но каждый день мы делаем для этого все возможное", - заявил он.

Вместе с тем глава правительства признался, что кабинет может пересмотреть в сторону понижения прогноз роста национальной экономики на 2013 год. Ранее озвученные 1,2% уже рассматриваются как "слишком оптимистичные".