Тигр вырвался из вольера в зоопарке и растерзал женщину

Стражи порядка эвакуировали посетителей зоопарка германского Кельна после того, как из одного из вольеров сегодня вырвался тигр и растерзал сотрудницу зоологического сада, которая позже скончалась в больнице.

Как заявил представитель полиции, животное пришлось застрелить, передает ИТАР-ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов быстро оцепили место происшествия и обеспечили безопасность посетителей. Как сообщается, застрелил хищника из служебной винтовки директор зоопарка.

Другие подробности инцидента не приводятся, известно лишь, что тигру удалось выбраться из клетки, поскольку погибшая сотрудница неплотно закрыла вольер.

В настоящее время зоопарк возобновил работу в штатном режиме.