Гепард напал на детей во время циркового представления

"Находившийся на поводке у представителя цирка гепард внезапно бросился в сторону двух девочек 7 и 10 лет, сидевших около арены, и, дотянувшись до детей, оцарапал одной девочке живот, другой - палец на правой руке", - сообщил сегодня ИТАР-ТАСС и.о. начальника пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Игорь Юсупов.

Родители отвезли пострадавших детей в больницу, где им была оказана амбулаторная помощь, после чего их отпустили домой.

По данному факту в настоящее время собирается материал для проведения проверки. Будут ли продолжены гастроли цирка - пока неизвестно.