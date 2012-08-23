В Кишиневе в кортеж Меркель бросили «коктейль Молотова»

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы МВД Молдовы Евгений Оникэ.

По его словам, 24-летний мужчина бросил предмет с воспламеняющейся жидкостью в кортеж, в котором находилась прибывшая в Кишинев с кратковременным визитом канцлер Германии.

"В тот же момент наши сотрудники задержали этого молодого человека", - сказал Е.Оникэ, добавив, что сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мотивы его поступка выясняются.

Автомобилю, в котором находилась канцлер, не было причинено никакого ущерба.

Советник министра отказался сообщить другие подробности произошедшего, сославшись на интересы следствия.