В Кишиневе в кортеж Меркель бросили «коктейль Молотова»
14:20, 23 августа 2012Мир
37107
Мужчина бросил предмет с легковоспламеняющейся жидкостью в кортеж Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Кишиневе.
Автомобилю, в котором находилась канцлер, не было причинено никакого ущерба
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы МВД Молдовы Евгений Оникэ.
По его словам, 24-летний мужчина бросил предмет с воспламеняющейся жидкостью в кортеж, в котором находилась прибывшая в Кишинев с кратковременным визитом канцлер Германии.
"В тот же момент наши сотрудники задержали этого молодого человека", - сказал Е.Оникэ, добавив, что сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мотивы его поступка выясняются.
Автомобилю, в котором находилась канцлер, не было причинено никакого ущерба.
Советник министра отказался сообщить другие подробности произошедшего, сославшись на интересы следствия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter