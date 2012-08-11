В Грузии серьезно комментировать выдумки о наемниках-мародерах не могут

Об этом он заявил в комментарии изданию «Зеркало недели. Украина».

По словам Л.Дучидзе, всерьез комментировать подобные заявления очень трудно. «С другой, ничего удивительного в нем нет, поскольку российской стороне приходится искать выдуманные аргументы и факты, чтобы, как и во времена советской пропаганды, доказать всему миру, будто жертва сама же во всем и виновата», - сказал представитель Совбеза Грузии.

В то же время Л.Дучидзе заявил, что именно российские войска в августе 2008 года убивали, грабили и преследовали грузинское население. «...Но ведь не скажешь, что это грузины перекрасились, чтобы выглядеть как российские солдаты. Вот они и придумали, что это были «украинские наемники», которые откуда-то там взялись, а потом непонятно куда делись на своих танках и украденных унитазах», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном обращении российской стороны в Международный уголовный суд, Л.Дучидзе сказал: «Они что, будут Международному суду доказывать, что грузины наняли украинских наемников, чтобы те грабили и преследовали грузинских же мирных граждан? Ну, это абсолютно несерьезно!»

Как сообщал УНИАН, 9 августа руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров заявил, что в Министерстве иностранных дел не считают целесообразным комментировать заявления российского чиновника о якобы участии украинских наемников в военном российско-грузинском конфликте в 2008 году.

«МИД Украины не считает целесообразным комментировать заявления чиновника среднего звена структуры, который, как мы понимаем, не имеет никаких полномочий на произнесение заявлений внешнеполитического характера», - сказал А.Дикусаров.

В пресс-службе Министерства обороны Украины УНИАН отметили, что Вооруженные силы Украины не имеют и никогда не имели никакого отношения к этому конфликту.

Что касается якобы участия украинских наемников в конфликте, то в МО считают, что такие заявления не имеют доказательной базы.

Ранее, официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что следствие по грузино-осетинскому конфликту в августе 2008 г. выяснило, что «грузинские военные инсценировали преступления российских солдат в ходе операции по принуждения Грузии к миру». Также, по его словам, были получены показания свидетелей о том, что до вступления российских войск в город Гори и другие пограничные пункты, власти Грузии с целью пропаганды переодевала украинских наемников в форму российской армии, после чего смонтировала видео, касающееся случаев мародерства и насилия с российской стороны.