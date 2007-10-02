Путин обвел всех вокруг пальца - New York Times

Президент России Владимир Путин вовсе не собирается становиться следующим премьер-министром страны и лишаться президентского кресла. Как пишет сегодня газета The New York Timesсо ссылкой на слова известного иностранного дипломата, пожелавшего остаться неизвестным, решение Путина возглавить предвыборный список «Единой России» - это всего лишь отвлекающий маневр. «Совершенно ясно, что тем или иным способом он создает свою параллельную структуру власти, - сообщил дипломат по телефону. - Но в итоге он может отбросить эту идею и решить остаться».

Газета.ру