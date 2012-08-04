ГА ООН приняла резолюцию по Сирии

Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

По словам Чуркина, резолюция "лишь обостряет конфронтационные подходы к решению сирийского кризиса, никак не способствуя выводу сторон на платформу диалога и поиску мирных путей разрешения кризиса в интересах всего сирийского народа".

В резолюции, принятой голосами 133 членов ООН, содержится требование к властям Сирии прекратить использование тяжелой военной техники и вывести войска из городов страны. Инициированная изначально Саудовской Аравией резолюция претерпела значительные изменения, из нее были изъяты выдвинутые Лигой арабских государств призывы к санкциям против Сирии и уходу президента Башара Асада.

Против документа, помимо России, выступили Белоруссия, Венесуэла, Индия, Китай, Куба, ЮАР - всего 12 стран. 31 государство воздержалось от голосования.

Накануне стало известно, что Аннан намерен покинуть пост спецпредставителя ООН по урегулированию сирийского конфликта. Он объяснил, что мирный план, который был разработан Лигой арабских государств и Россией при его участии, полностью провалился из-за нежелания сторон соблюдать режим прекращения огня.

Конфликт между сторонками президента Сирии Башара Асада и его противниками продолжается уже почти полтора года. За время вооруженного противостояния погибли от 16 до 20 тысяч человек. В последние несколько недель наиболее активные боевые действия ведутся в районе Алеппо - экономической столицы Сирии. Правительственным войскам не удается установить контроль над городом, а повстанцы захватили несколько складов с оружием и получили доступ к тяжелой технике.