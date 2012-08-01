Самолет с эвакуированными из Сирии прибыл в "Борисполь"

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

В частности сообщается, что самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь» в 20.30.

Людей эвакуировали из Алеппо, где продолжаются боевые действия, и Дамаска.

Экипаж самолета во главе с командиром корабля летчиком 1-го класса подполковником Владимиром Бухальским доставил в Украину 177 граждан нашей страны и 15 граждан Польши. В основном это женщины и дети, в частности, семь детей в возрасте до одного года. Кроме того, этим самолетом в Украину прилетели 7 граждан Сирии - это мужчины, члены смешанных семей, имеющих вид на жительство в Украине.

«Наши военные летчики еще раз продемонстрировали мужество, высокое профессиональное мастерство и готовность в любых сложных обстоятельствах выполнить важное государственное задание - спасти жизни граждан нашей и других стран», - прокомментировал это событие министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.

«Эта гуманитарная миссия показала высокую мобильность Вооруженных Сил Украины в выполнении важных государственных задач», - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Владимир Замана.

Как сообщал УНИАН, вооруженный конфликт между правительственными силами и повстанцами, которые выступают против действующего президента Башара Асада, в Сирии продолжается с марта 2011 года. С того времени, по данным ООН, в стране погибли более 16 тыс. человек.

26 июля из-за обострения ситуации в Сирии Украина провела эвакуацию 62 своих граждан.