Польша эвакуировала своих дипломатов из Сирии
Министерство иностранных дел Польши решило с сегодняшнего дня временно прекратить деятельность своего посольства в Сирии и эвакуировала оттуда всех своих дипломатов из-за обострения внутренней ситуации в этой стране, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.
«Все польские дипломаты покинули страну и вскоре вернутся в Польшу», - отметили в министерстве.
МИД Польши, которая входит в Евросоюз, призвал польских граждан покинуть территорию Сирии, напомнив, что впервые такой официальный призыв был озвучен еще в январе 2012 года.
Министерство отметило, что оставшиеся в Сирии поляки могут воспользоваться помощью любого консульства одной из 27 государств Евросоюза, которые действуют в стране.
«К ним будут применены такие же действия, как и для граждан других государств ЕС», - отметила пресс-служба.
Польские дипломаты в других странах этого региона получили специальные инструкции как помочь согражданам, которые могут прибыть к ним из Сирии.
Как сообщал УНИАН, вчера, 26 июля, Украина эвакуировала из Сирии 62 своих граждан из-за обострения ситуации безопасности в этой стране.