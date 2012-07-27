Польша эвакуировала своих дипломатов из Сирии

«Все польские дипломаты покинули страну и вскоре вернутся в Польшу», - отметили в министерстве.

МИД Польши, которая входит в Евросоюз, призвал польских граждан покинуть территорию Сирии, напомнив, что впервые такой официальный призыв был озвучен еще в январе 2012 года.

Министерство отметило, что оставшиеся в Сирии поляки могут воспользоваться помощью любого консульства одной из 27 государств Евросоюза, которые действуют в стране.

«К ним будут применены такие же действия, как и для граждан других государств ЕС», - отметила пресс-служба.

Польские дипломаты в других странах этого региона получили специальные инструкции как помочь согражданам, которые могут прибыть к ним из Сирии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 июля, Украина эвакуировала из Сирии 62 своих граждан из-за обострения ситуации безопасности в этой стране.