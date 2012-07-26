Уже с осени в Польше будут базироваться американские войска
12:02, 26 июля 2012Мир
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Осенью США начнут размещать свои войска ВВС в Польше.
ЕвроПРО планируют запустить с 2018 года
Об этом сообщил министр обороны США Леон Панетта после встречи с его польским коллегой Томашем Семоняком, пишет Тиждень со ссылкой на Die Welt.
Войска будут обслуживать американские истребители F-16 и транспортные самолеты Hercules, которые доставят в страну в 2013 году на ротационной основе.
Как отметил спикер Пентагона, во время переговоров между двумя министрами речь шла об участии польских военных в международном контингенте в Афганистане и участие в ЕвроПРО.
Согласно планам НАТО с 2018 года в Польше и Румынии разместят американские ракеты-перехватчики, а в Турции - радиолокационную станцию.
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