Уже с осени в Польше будут базироваться американские войска

Об этом сообщил министр обороны США Леон Панетта после встречи с его польским коллегой Томашем Семоняком, пишет Тиждень со ссылкой на Die Welt.

Войска будут обслуживать американские истребители F-16 и транспортные самолеты Hercules, которые доставят в страну в 2013 году на ротационной основе.

Как отметил спикер Пентагона, во время переговоров между двумя министрами речь шла об участии польских военных в международном контингенте в Афганистане и участие в ЕвроПРО.

Согласно планам НАТО с 2018 года в Польше и Румынии разместят американские ракеты-перехватчики, а в Турции - радиолокационную станцию.