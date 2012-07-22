СМИ: Дефолт может ждать Грецию уже в сентябре

Об этом сообщает 22 июля журнал Der Spiegel, пишет Зеркало недели.

Это означает, что Греция может обанкротиться уже в сентябре. В августе ее в последний раз может спасти Европейский центробанк (ЕЦБ).

В настоящее время «тройка», состоящая из Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ, проверяет, в какой степени правительство в Афинах выполняет взятые на себя обязательства в сфере проведения реформ. Однако уже очевидно, что Греция не сможет, как обещала, снизить госдолг к 2020 году до 120% от объема внутреннего валового продукта (ВВП).

Если Греции будет предоставлена отсрочка, то, по оценкам «тройки», ей придется выделить дополнительную помощь в размере от 10 до 50 млрд евро. Многие страны еврозоны, однако, уже не готовы платить за греческие долги. А Нидерланды и Финляндия прямо заявили, что они будут помогать Афинам лишь в том случае, если в спасении Греции будет участвовать и МВФ.

Между тем страны еврозоны пришли к выводу, что выход Греции из валютного союза не приведет к краху евро. В попытке предотвратить дальнейшее расползание кризиса лидеры государств еврозоны намерены отсрочить запуск постоянного европейского стабфонда (Европейский стабилизационный механизм — ESM). В любом случае ESM не сможет начать работу до того, как решение о его законности подтвердит Федеральный конституционный суд ФРГ, а это должно произойти 12 сентября.