Польша не видит как договариваться с Газпромом, кроме суда
06:26, 21 июля 2012Мир
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Польская нефтегазовая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) не видит возможности внесудебного урегулирования конфликта с Газпромом относительно цен.
Об этом рассказала в интервью и Reuters генеральный директор компании Гражина Петровска-Олива.
"Арбитражный процесс не исключает переговоров с Газпромом, но в данный момент позиции обеих сторон не дают оснований для полюбовного соглашения", - сказала она.
В конце 2011 года PGNiG подала иск против Газпрома в Стокгольмский арбитражный суд с целью добиться снижения цен на газ.
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