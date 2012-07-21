Польша не видит как договариваться с Газпромом, кроме суда

Об этом рассказала в интервью и Reuters генеральный директор компании Гражина Петровска-Олива.

"Арбитражный процесс не исключает переговоров с Газпромом, но в данный момент позиции обеих сторон не дают оснований для полюбовного соглашения", - сказала она.

В конце 2011 года PGNiG подала иск против Газпрома в Стокгольмский арбитражный суд с целью добиться снижения цен на газ.