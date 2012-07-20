СМИ: Башар Асад остался без главы службы нацбезопасности

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Он стал четвертым высокопоставленным чиновником, погибшим в результате нападения, совершенного предположительно террористом-смертником.

О смерти Хишама Ихтиара стало известно уже после того, как похоронили других жертв атаки.

В результате взрыва погибли, среди прочих, генерал Дауд Раджиха, министр обороны Сирии, командующий сил разведки, муж сестры президента Башара Асада, Ассеф Шауката и председатель антикризисного ведомства генерал Хассан Туркомани.

Нападение на штаб службы безопасности было совершено почти сразу после того, как повстанцы объявили операцию "Вулкан Дамаска" - организованное наступление на столицу.