Участницы Pussy Riot будут сидеть в СИЗО до Рождественских праздников

Соответствующее постановление вынесла судья Марина Сырова, удовлетворив ходатайство прокурора.

По словам пресс-секретаря суда Дарьи Лях, по решению суда девушки останутся в изоляции до 12 января 2013 года, пишет РИА "Новости".

В пятницу судья Сырова удовлетворила только ходатайство гособвинения. При этом всего в ходе слушаний было заявлено десять ходатайств, в том числе со стороны защиты - о вызове в суд президента РФ Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказала пресс-секретарь.

"Гособвинитель попросил о переносе слушаний для подготовки своей позиции по заявленным ходатайствам, поэтому слушания были отложены и продолжатся 23 июля", - добавила Лях.

Так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя вызвал большой общественный резонанс. Сейчас арестованы три участницы акции - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич.

В обвинительном заключении, утвержденном прокуратурой, говорится, что участницы акции вступили в предварительный сговор"с целью совершения хулиганства по мотивам религиозной ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы в виде осуществления провокационных и оскорбительных действий в религиозном здании с привлечением внимания широкого круга верующих граждан".

По мнению прокуратуры, участницы группы Pussy Riot "нанесли значительный урон священным ценностям христианского служения", "посягали на сакраментальность церковного таинства", "кощунственным образом унизили вековые устои Русской Православной Церкви".

Соучастницы "в крайне непристойном для подобного места виде"исполняли песню "оскорбительного и богохульного содержания для православных верующих граждан", заявила Генпрокуратура.

Следствие предъявило девушкам обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), им грозит до семи лет лишения свободы.