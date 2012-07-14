Генсек ООН призвал «действиями» положить конец насилию в Сирии

Он выступил с таким призывом после того, как в четверг в одной из деревень провинции Хама на западе центральной части Сирии погибли, по разным данным, от 200 до 250 человек, в значительной мере гражданских, пишет Радио Свобода.

В пятницу те события осудил и специальный представитель ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан. Он заявил, что глубоко потрясен тем, что для нового массового убийства были использованы танки и вертолеты.

Глава миссии наблюдателей ООН в Сирии генерал Роберт Муд тем временем подтвердил в пятницу же, что в боях за село Тремсе, которые продолжались в четверг, действительно принимали участие механизированные части и вертолеты, которые сейчас имеются только у правительственных войск.

Осудила то нападение в пятницу и Россия. Как говорится в заявлении представителя МИД, в России, не опережая ожидаемого расследования, считают, что это преступление выгодно «силам, которые не ищут мира, а стремятся к межконфессиональной вражде и гражданскому конфликту».

Власти Сирии, как и ранее оппозиция, тоже сообщила в пятницу об этом массовом убийстве. Правительство утверждает, что жертвами кровопролития, которое произошло в четверг вечером, стали около 50 человек, а совершили нападение неназванные «террористические банды». Власти Сирии отрицают свою причастность.

Сирийская оппозиция заявляет, что погибли более 200 человек, а, возможно, и до 250, а причиной смерти стали, как и в предыдущих таких массовых убийствах, боевые действия правительственных сил против войск оппозиции с применением танков и вертолетов, а затем резня, учиненная членами проправительственных ополчений, известных как «шабиха».