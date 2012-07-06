Китай и Япония поссорились из-за маленькой панды

Негодование Китая, который «одолжил» японцам мать малыша, вызвало предложение губернатора Токио назвать новорожденного в честь спорных островов, сообщает «Взгляд» со ссылкой на The Telegraph.

Детеныш родился приблизительно в 12.27 по местному времени у панды Син-Син), которая находится в Японии по десятилетней ссуде от Китая. Сотрудники зоопарка отмечают, что и мама и малыш чувствуют себя хорошо. Пол новорожденного определить пока не удалось, так как Син-Син все время прижимает его к груди.

По словам работников зоопарка «Уэно», малыш стал первым рожденным от естественного зачатия детенышем панды за последние 24 года.

Скандал между странами возник из-за того, что за неделю до рождения детеныша панды, который по условиям договора должен быть передан Китаю через два года, губернатор Токио Синтаро Исихара предложил назвать его «Сен Сен» или «Каку Каку». Оба имени – производные от японского названия спорных острова архипелага Сенкаку.

Подобное предложение вызвало в Китае негодование, так как Китай и Тайвань считают эти острова своими и называют их Дяоюйдао. Скалистые необитаемые острова расположены к западу от японской префектуры Окинава.

Напомним, острова, в свое время открытые китайцами, в конце XIX века отошли Японии по итогам Первой китайско-японской войны. Однако после проигрыша во Второй мировой войне Токио потерял право на все завоеванные территории, острова перешли под юрисдикцию США. В 1970-х годах США вернули Японии Окинаву вместе с архипелагом Сенкаку.

Китай, однако, считает острова своими исконными территориями. В ответ на это Токио заявил, что «архипелаг Сенкаку является исконной территорией Японии и исторически, и с точки зрения международного права», «охрана суверенитета японских территорий является долгом нашего правительства».

Обострение территориального спора между двумя государствами случилось в сентябре 2010 года, после того как японские пограничники арестовали китайское рыболовное судно у Сенкаку. Капитан траулера был арестован и должен был предстать перед судом.

А в начале этого года негодование Китая вызвал визит четырех японских политиков на спорные острова, а также озвученное японскими властями намерение дать собственные имена островам архипелага.

Большая панда – неофициальный символ Китая, напоминает РИА «Новости». Всего в мире насчитывается 1,6 тыс. панд, главным образом в провинции Сычуань. В неволе за пределами Китая сегодня живут только 30 панд – в Австрии, Австралии, Испании, США, Таиланде и Японии.

Так называемую дипломатию панд КНР использует достаточно активно, периодически отправляя «бамбуковых медведей» в разные страны. Согласно существующему правилу, детеныши панд, которые родились от подаренных или временно одолженных другой стране животных, обязательно возвращаются Китаю.