В Грузии прошел митинг оппозиции

Это четвёртая масштабная акция после 27 мая, когда на многотысячной манифестации в Тбилиси лидер коалиции пообещал сменить власть в стране исключительно мирным путём и «освободить страну от режима Михаила Саакашвили». В митинге в Мцхете участвовали несколько тысяч человек, в том числе жители районов, граничащих с Россией.



Иванишвили раскритиковал власти за то, что, открывая границу с Российской Федерацией и отменяя визы для российских граждан, они не смогли достигнуть договоренности с Москвой, чтобы и грузинские граждане ездили в Россию без виз.



Одновременно он заявил, что часть территории Грузии оккупирована Россией, и пообещал помочь грузинским беженцам из Южной Осетии, которые также присутствовали на митинге.



Основная часть его выступления была посвящена социальным проблемам. Миллиардер обещал создать фонд для субсидирования сельского хозяйства и предоставить всем жителям страны медицинскую страховку. При этом Иванишвили сказал, что в полиции и госструктурах работает много достойных людей, находящихся, по его утверждению, «под прессом властей», передает корреспондент Радио Свобода.