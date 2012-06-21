Россия хочет усилить свое влияние в МВФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

В частности он напомнил, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика в ходе заседания «двадцатки» взяли на себя дополнительные обязательства предоставить в распоряжение МВФ порядка 75 миллиардов долларов.

«Естественно наше желание влиять на то, как будут распоряжаться этими средствами. Считаем, что от деклараций нужно переходить к реальной реформе МВФ, других международных финансовых институтов, к реформе, которая бы учитывала новую экономическую расстановку сил», - сказал В.Путин.

Он отметил, что Россия считает, что необходимы неотложные скоординированные действия для расчистки и оздоровления глобальных финансов, их жёсткая привязка к фундаментальным показателям реального сектора экономики. При этом справедливо и обоснованно ставить вопрос об усилении роли так называемых развивающихся стран и так называемых новых экономических держав в выработке и принятии шагов, определяющих характер глобального экономического порядка, добавил президент РФ.

По его мнению, в целом нужно вести речь о выработке обновлённых жизнеспособных правил мировой торговли и взаимных инвестиций, по реальному решению вопросов устойчивого развития, включая, конечно, и энергобезопасность.

В.Путин подчеркнул, что все эти темы намерены сделать ключевыми и активно продвигать их в ходе предстоящего председательства России в «двадцатке» в 2013 году.

«Мы предложили нашим партнёрам собраться именно здесь, в Петербурге, через год», - сказал В.Путин.

Российские президент считает, что пришло время, когда «двадцатка» должна в полной мере взять на себя бремя эффективного лидерства. Это значит, что «двадцатка» не должна превратиться в очередной элитный клуб, заботящийся исключительно о своих членах.

««Двадцатка» призвана стать той площадкой, где вырабатываются справедливые правила для устойчивого развития всей мировой экономики. Глобальный характер мировой экономики, когда все зависят друг от друга, предполагает сегодня и глобальный характер ответственности, прежде всего, разумеется, для ведущих экономик мира», - сказал В.Путин.