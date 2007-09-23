Квасневский оказался в центре скандала

Сегодня главные польские издания изобилуют заглавиями типа "Бывший президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ во время чтения лекций в Украине был не в наилучшей форме".

Как передает корреспондент УНИАН, экс-президент и лидер партии Левица и Демократы (ЛиД) А.КВАСНЕВСКИЙ прокомментировал программе "Факты" польского телеканала TVN свое поведение таким образом: "Может я и выпил один бокал вина, может десять. Я свободный человек и имею право делать, что хочу, я нахожусь со своими друзьями".

Два польских телеканала показали съемки с лекции А.КВАСНЕВСКОГО в Киевском Национальном университете им. Т.Шевченко. Многих польских политологов и политиков подобное поведение экс-президента возмущает.

"Я не понимаю таких инцидентов. Может это форма урегулирования стресса, хотя не знаю, как человек с такой биографией может иметь стрессы. Такое поведение не служит формации, которую он возглавляет", - так прокомментировал газете "Жечпосполита" поведение А.КВАСНЕВСКОГО бывший премьер Польши и лидер партии Союз Демократической Левицы Юзеф ОЛЕКСЫ.

По словам политолога Марека МИГАЛЬСЬКИ, "фигура А.КВАСНЕВСКОГО уже не частная, поскольку он включился в избирательную кампанию партии Левица и Демократы и не должен позволять себе таких эксцессов".

В сентябре 1999 года во время возложения цветов в Харькове А.КВАСНЕВСКИЙ как президент Польши едва держался на ногах. В 2005 году он признал, что был не трезвым и попросил прощения за свое поведение. Этот инцидент уже использовали в нынешней предвыборной кампании политические противники партии ЛиД, в частности, партия «Право и Справедливость».