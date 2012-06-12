Скандал в Бельгии: комиссара ЕС обвиняют в мошенничестве
12:50, 12 июня 2012Мир
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Налоговая Бельгии обвинила комиссара ЕС Карела де Гухта в мошенничестве на 1,2 млн евро.
|Карел де Гухт и его жена стали объектом расследования
Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство Belga со ссылкой на фламандскую газету De Tijd.
Согласно сообщению, К. де Гухт и его жена стали объектом расследования, однако объяснения нынешнего комиссара не убедили налоговую инспекцию.
В соответствии с выводами налоговой, К. де Гухт не задекларировал в 2005 году 1,2 млн евро прибыли от продажи акций бельгийской страховой группы Vista британской компании Hill & Smith.
Адвокат нынешнего комиссара ЕС Виктор Дожине пытался убедить налоговую в том, что такую прибыль не нужно декларировать, и назвал “скандальным” тот факт, что налоговая использовала слово “мошенничество” в отношении его клиента.
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