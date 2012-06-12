Скандал в Бельгии: комиссара ЕС обвиняют в мошенничестве

Специальная налоговая инспекция Бельгии пришла к выводу, что нынешний комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт виновен в мошенничестве, которое заключается в том, что он не задекларировал 1,2 млн евро прибыли от продажи ценных бумаг в 2005 году.

Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство Belga со ссылкой на фламандскую газету De Tijd.

Согласно сообщению, К. де Гухт и его жена стали объектом расследования, однако объяснения нынешнего комиссара не убедили налоговую инспекцию.

В соответствии с выводами налоговой, К. де Гухт не задекларировал в 2005 году 1,2 млн евро прибыли от продажи акций бельгийской страховой группы Vista британской компании Hill & Smith.

Адвокат нынешнего комиссара ЕС Виктор Дожине пытался убедить налоговую в том, что такую прибыль не нужно декларировать, и назвал “скандальным” тот факт, что налоговая использовала слово “мошенничество” в отношении его клиента.