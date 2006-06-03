Сотни пострадавших от землетрясения отравились ”гуманитарной помощью”

Сотни пострадавших от землетрясения на острове Ява отравились гуманитарной помощью и были госпитализированы.

Как сообщила индонезийская полиция, отравления зафиксированы в пяти районах. У людей после употребления риса наблюдалось головокружение и сильные боли в животе. Сообщается, что машины «скорой помощи» доставили в больницы более 200 человек.

По словам очевидцев, еду раздавал неизвестный молодой человек, задержать которого пока не удалось, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».