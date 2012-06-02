У Мубарака при виде тюрьмы сдали нервы: экс-президент плакал и кричал

Экс-президент Египта Хосни Мубарак в субботу был помещен в медицинский бокс больницы при тюрьме Тора для отбывания пожизненного заключения, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное египетское информагентство МЕНА.

В субботу уголовный суд Каира приговорил Хосни Мубарака к пожизненному заключению по обвинениям в убийстве мирных демонстрантов.

После вынесения приговора генпрокурор Египта приказал перевезти осужденного Мубарака из Международного медицинского центра в тюрьму Тора для исполнения наказания.

По информации источников в органах безопасности, по прибытии к зданию тюрьмы у Мубарака произошел нервный срыв. Узнав уже на месте о том, что его доставили не в Международный медицинский центр, а в тюрьму бывший президент заплакал, отказывался покидать вертолет и кричал: "Великий Боже, этой стране я служил!". Затем у экс-президента произошел сердечный приступ.

Президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку 11 февраля прошлого года на фоне непрекращавшихся народных волнений, столкновений демонстрантов с полицией и обвала в системе безопасности. Жертвами тех событий стали более 800 человек, почти две тысячи пострадали.