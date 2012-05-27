Путин имеет в виду бурановских бабушек

Он также выразил намерение съездить в их село, чтобы познакомиться лично, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент восхищен тем, "с каким талантом и с каким задором "Бурановские бабушки" исполняли свою конкурсную программу". По его словам, исполнение песен, в том числе на удмуртском языке - прекрасная популяризация многонациональной культуры России.

Путин выразил надежду на то, что уже скоро многие зрители в России, в том числе в Москве, смогут послушать их концертные выступления.

"Путин имеет в виду в ближайшее время в ходе своей поездки в Удмуртию лично познакомиться с бабушками, посетить их село, познакомиться, как живут его обитатели, и убедиться, действительно ли там так плохо с телевидением, поскольку сообщалось, что только в сельсовете в этом селе есть один телевизор", - цитирует РИА Новости.