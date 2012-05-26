Арестован камердинер Папы Римского
17:23, 26 мая 2012Мир
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Старший лакей Паоло Габриеле был арестован в Ватикане в связи с утечкой секретной информации.
Паоло Габриеле арестовали за предательство
Старший лакей Папы Римского Бенедикта XVI арестован по подозрению в передаче секретных документов, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане.
Как сообщает Daily Beast, старший лакей Паоло Габриеле был арестован в Ватикане в связи с утечкой секретной информации, опубликованной в книге «Его Святейшество: тайные документы Бенедикта XVI», написанной Джанлуиджи Нюцци.
Сообщается, что Габриеле поймали с поличным после того, как он находился под негласным наблюдением в течение нескольких недель.
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