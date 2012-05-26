Арестован камердинер Папы Римского

Старший лакей Папы Римского Бенедикта XVI арестован по подозрению в передаче секретных документов, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане.

Как сообщает Daily Beast, старший лакей Паоло Габриеле был арестован в Ватикане в связи с утечкой секретной информации, опубликованной в книге «Его Святейшество: тайные документы Бенедикта XVI», написанной Джанлуиджи Нюцци.

Сообщается, что Габриеле поймали с поличным после того, как он находился под негласным наблюдением в течение нескольких недель.

«Газета.Ru»