Путин передал Медведеву партию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение было принято делегатами ХIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

«Считаю своим долгом сплотить все политические силы, всех граждан страны вокруг общенациональной повестки. Пост президента традиционно носит надпартийный характер. Глава государства выражает и защищает интересы всего общества вне зависимости от партийных приоритетов каждого избирателя страны и обязан быть беспристрастным», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что общемировая демократическая практика, когда руководитель правительства представляет правящая партию и опирается на парламентское большинство

«Поэтому считаю, чтобы во главе партии стал Дмитрий Анатольевич Медведев», - сказал В.Путин.

При этом он предложил делегатам съезда подержать кандидатуру Д.Медведева на посту лидера «Единой России».

При этом президент РФ сообщил, что считает партию «Единая Россия» своим ключевым союзником и партнером, той силой, которая готова использовать все свои возможности для построения свободной, сильной и процветающей страны

В свою очередь, Д.Медведев подчеркнул, что надо рассказывать о достижениях партии россиянам. При этом он уверен, что таких успехов на счету партии достаточно.

«Мы должны не оправдываться, а наступать», - заявил он.

По его словам, «Единая Россия», всегда действовала как ответственная политическая сила.

«Мы вместе не так мало сделали, у партии есть серьезные заслуги перед обществом: это укрепление государства, развитие гражданского общества, обеспечение стабильности в период глобального экономического кризиса», - сказал он.

По его словам, показателем высокого доверия к партии стала победа на выборах в Госдуму, а также избрание Владимира Путина президентом.

Украину на съезде «Единой России» представляет премьер-министр Украины Николай Азаров.

Из 450 депутатов Госдумы России у «Единой Россия» 238 мандатов, КПРФ – 92, «Справедливой России»- 64, ЛДПР – 56.