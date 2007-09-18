В Узбекистане назначены выборы президента
10:50, 18 сентября 2007Мир
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Официально кампания начнет действовать с 21 сентября
Выборы президента пройдут в Узбекистане 23 декабря, сообщил во вторник РИА «Новости» председатель ЦИК Узбекистана Мирзо-Улугбек АБДУСАЛАМОВ.
По его словам, 21 сентября в стране будет объявлено о начале предвыборной кампании.
В декабре в соответствии с Конституцией истекают президентские полномочия Ислама КАРИМОВА, бессменно правившего в стране с 1991 года.
Пресс-секретарь Центризбиркома Беруний АЛИМОВ сказал РИА «Новости», что в ЦИК пока не поступало заявок от кандидатов в президенты. "Официально предвыборная кампания начнет действовать с 21 сентября этого года", - отметил пресс-секретарь.
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