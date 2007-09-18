В Узбекистане назначены выборы президента

Выборы президента пройдут в Узбекистане 23 декабря, сообщил во вторник РИА «Новости» председатель ЦИК Узбекистана Мирзо-Улугбек АБДУСАЛАМОВ.

По его словам, 21 сентября в стране будет объявлено о начале предвыборной кампании.

В декабре в соответствии с Конституцией истекают президентские полномочия Ислама КАРИМОВА, бессменно правившего в стране с 1991 года.

Пресс-секретарь Центризбиркома Беруний АЛИМОВ сказал РИА «Новости», что в ЦИК пока не поступало заявок от кандидатов в президенты. "Официально предвыборная кампания начнет действовать с 21 сентября этого года", - отметил пресс-секретарь.