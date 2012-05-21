НАТО будет продолжать уламывать Россию на ПРО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на пресс-конференции в Чикаго по итогам первого дня саммита Альянса.

"Мы будем продолжать наш диалог с Россией", - отметил он, выразив надежду, что Россия согласится на такое сотрудничество.

А.Расмуссен напомнил, что решение о создании системы ПРО в Европе было принято с целью защиты европейского населения против ракетной угрозы и не может быть заблокировано Россией.

Генсек Альянса подчеркнул, что решение о создании ПРО принималось НАТО, но Россию пригласили к сотрудничеству в этой сфере, и А.Расмуссен надеется, что на определенном этапе РФ согласится на такое сотрудничество ради общих интересов.

Как сообщал УНИАН, полностью позиционный район ПРО, включая наземную структуру, планируется создать до 2020 года в четыре этапа. К моменту появления первых наземных объектов берега Европы будут патрулировать военные корабли США с ракетами-перехватчиками на борту.

Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО в ноябре 2010 года на саммите в Лиссабоне, однако переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности системы против российских сил сдерживания.

Россия считает, что разработка концепции и архитектуры ЕвроПРО должна осуществляться на равноправной основе и предусматривать адекватные меры по укреплению доверия и транспарентности в области противоракетной обороны.

Представители Администрации США неоднократно заявляли, что ПРО не направлена против России и ее стратегического потенциала, а сотрудничество в сфере противоракетной обороны пойдет и в интересах США, и НАТО, и России.