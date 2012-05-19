Взрыв в Италии унес первую жизнь: ученица лицея

Об этом передает РИА «Новости». (Ранее сообщалось о пяти пострадавших при взрыве у здания учебного заведения).

По информации телеканала Sky TG24, всего число пострадавших составляет семь человек. От полученных ранений одна из пострадавших скончалась. Кроме того, еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщил представитель местной службы гражданской обороны.

По информации, поступающей с места ЧП, взрывчатка была заложена в два рюкзака, оставленные близ рекламного щита около входа в школу по туризму. Взрыв произошел около 08.00, то есть как раз в тот момент, когда учащиеся шли на занятия.

Согласно некоторым сообщениям, взрывов было два, сразу после них в школе возникла паника.

Сотрудники правоохранительных органов Бриндизи пытаются прояснить обстоятельства происшедшего. Никаких данных о причинах совершения преступления пока нет.

Взрыв произошел у лицея, который назван в честь жены известного итальянского судьи Джованни Фальконе, боровшегося с сицилийской мафией. Судья с супругой и тремя охранниками погиб в результате теракта в мае 1992 года.