Объявлен состав нового правительства Франции
Во Франции объявлен состав нового правительства во главе с премьер-министром Жан-Марком Эро.
Министром обороны стал Жан-Ив Ле Дриан, министром экономики и финансов назначен Пьер Московиси, министром иностранных дел - бывший премьер-министр страны Лоран Фабиус.
Министерство внутренних дел в новом правительстве возглавил Мануэль Вальс, министерство культуры - Орели Филипетти, главой министерства труда стал Мишель Сапен.
Как отмечает AFP, этот кабинет министров стал первым в истории Франции с равным количеством мужчин и женщин на министерских должностях.
Первое заседание нового кабинета министров запланировано на 17 мая.
Жан-Марк Эро был назначен премьер-министром Франции 15 мая указом нового президента страны Франсуа Олланда, напоминает Лента.ру. До назначения главой правительства Эро занимал должность мэра в г. Нант. которую, впрочем, не оставил, и пока совмещает. С 1997 года Эро возглавлял фракцию социалистов в парламенте Франции.