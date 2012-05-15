Греческие парламентарии не создали коалицию: за месяц выберут новых

Об этом заявил сегодня лидер партии «ПАСОК» («Всегреское социалистическое движение») Евангелос Венизелос после очередного круга переговоров лидеров парламентских партий у президента страны Каролоса Папульяса, сообщает Радио Свобода.

Эти переговоры, как и все предыдущие от начала прошлой недели, закончились неудачей. Президент опять сзывает лидеров партий на завтра уже для того, чтобы согласовать состав временного правительства, которое будет руководить страной на время до новых выборов, которые должны состояться приблизительно через месяц.

По результатам выборов 6 мая понесли значительные потери две до сих пор ведущие партии, которые поддерживали мероприятия суровой экономии, консервативная «Новая демократия» и социалистическая «ПАСОК», вместо этого имеет значительные достижения ультралевая Коалиция радикальных левых, известная также как «Сириза», что требует упразднить все эти реформы немедленно. Ни одной из партий не удалось набрать себе союзников для создания коалиции.