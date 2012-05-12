Путин снял главкома ВМФ за ослушание

От адмирала требовали перевести главный штаб ВМФ из Москвы в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости в субботу высокопоставленный представитель Генштаба.



Высоцкий отстранен от должности указом президента РФ.



"Высоцкий не переехал в Санкт-Петербург. Это главная причина его отставки", - сказал собеседник агентства.



Он подчеркнул, что твердая позиция адмирала достойна уважения, однако новому главкому (тем же указом Путина новым главкомом ВМФ РФ назначен вице-адмирал Виктор Чирков) перевести штаб в Петербург все равно придется.



Сам Высоцкий, по словам источника, не выступал принципиально против перевода штаба, "но настаивал на том, чтобы перевод был грамотным, неспешным и продуманным, на подготовленную почву, а не просто в здание Адмиралтейства, где провели косметический ремонт и повесили табличку "Главнокомандующий ВМФ РФ", - сказал собеседник агентства.