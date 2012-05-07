В Москве продолжаются задержания
10:41, 07 мая 2012Мир
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По сообщениям, полиция выбирает из толпы людей с белыми лентами.
В Москве на Манежной площади полиция задерживает активистов, собравшихся в день инаугурации президента России на акцию протеста против нечестных выборов и оттесняет толпу в сторону Никитиских ворот.
По сообщениям, полиция выбирает из толпы людей с белыми лентами – символами чистоты выборов. По некоторым источникам, применён слезоточивый газ. Также задержаны несколько журналистов и русский поэт, литературный критик Лев Рубинштейн.
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