Пресс-секретарь Путина посоветовал полиции действовать жестче

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала "Дождь" заявил, что полиция в столкновениях с участниками "Марша миллионов" действовала мягко, и ей следовало быть жестче. Об этом сообщает Лента.ру. Песков также заметил, что столкновения были инициированы провокаторами. "Им нужно было побузить, а для этого им нужны провокации", - заявил он.

Столкновения участников "Марша миллионов" с полицией начались в районе Большого Каменного моста после того, как часть участников шествия, которые не смогли попасть на Болотную, устроили "сидячую забастовку". Люди начали проявлять агрессию по отношению к полицейским, бросали в них камни и бутылки.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. В столкновениях пострадали четыре полицейских, они получили ушибы и резаные ранения. О пострадавших среди участников акции точной информации нет, однако в твиттере пишут, что у многих серьезные травмы, а именно переломы рук.