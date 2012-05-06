Хакеры атакуют сайты независимых от Кремля российских СМИ

Сайты газеты "Коммерсантъ", радиостанции "Эхо Москвы", телеканала "Дождь" и Slon.ru 6 мая были атакованы неизвестными хакерами.

«Коммерсантъ» отмечает, что произошла мощнейшая DD0S-атака с марта 2008 года, когда сайт издания был заблокирован на протяжении нескольких суток. Также же проблемы возникли у сайта телеканала "Дождь".

"Сайт tvrain.ru не работает, впрочем, как и сайты" Слона "и" Эха Москвы ". Похоже, DDoS", - идет речь в микроблоге телеканала "Дождь". На его странице в Facebook сообщается, что телеканал пытается отбиться от атаки.

Сразу после обнародования информации о хакерской атаке, прокремлевское движение «Наши» опровергло свою возможную причастность к блокированию сайтов.

Активистка движения Анастасия Федоренчик заявила, что «Наши» не знают, кто стоит за сегодняшними DD0S-атаками.

Как сообщалось, 5 мая неизвестные хакеры взломали е-mail и skype администратора белорусской кампании «Революция через социальную сеть» (РЧСМ) Антона Скорыны. Также была осуществлена попытка взять под свой контроль группу РЧСМ «Вконтакте», но благодаря тому, что для доступа к аккаунту необходимо смс-подтверждение, этого удалось избежать.

Тиждень