В Беларуси взломали e-mail и skype администратора «Революции через соцсеть»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба РЧСС.

«Также была предпринята попытка взять под свой контроль саму группу «ВКонтакте», но благодаря тому, что для доступа к аккаунту нужно смс-подтверждение, этого удалось избежать», - отмечают в пресс-службе РЧСС.

По информации РЧСС, сейчас скайпом А.Скорины пользуюся неизвестные.

«В списке его контактов в скайпе было очень много оппозиционных политиков и активистов, поэтому мы просим как можно быстрее сообщить в СМИ о этом факте, чтобы не допустить провокаций. Мы связываем этот инцидент с опасением спецслужб Беларуси о возможности проведения новых акций кампании летом этого года», - подчеркнули в пресс-службе РЧСС.

«С учетом последних событий, можно сделать вывод, что спецслужбам была дана конкретная задача любыми способами добыть информацию о планах кампании и попытаться уничтожить группу», - отмечает пресс-служба РЧСС.

Как сообщалось, в Беларуси возросло давление на активистов кампании «Революция через социальную сеть».

«Революция через социальную сеть» или акции «молчаливого» протеста – название серии гражданских акций протеста в Беларуси, вызванных недовольством части населения действиями руководства страны, приведшими к финансовому кризису, девальвации белорусского рубля и резкому скачку цен.

Акции протеста организовываются инициативными группами через социальные сети «ВКонтакте» и Facebook. Суть акций заключается в том, что их участники регулярно собирались в центре белорусских городов, не скандируя никаких лозунгов, призывов или требований, лишь аплодируя время от времени, выражая протест таким образом.

Первая акция прошла 8 июня 2011 года. В настоящее время в проведении акций протеста организаторы решили сделать перерыв на неопределённое время.