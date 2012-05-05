"Коалиция шести" участвует в выборах, которых нет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции координатор кампании «Говори правду!» Александр Федута.

«У субъектов коалиции существует единая позиция. Она связана с тем, что выборов в стране нет, что законодательство не позволяет гражданам свободно высказать свою позицию. Также мы считаем, что демократические и прозрачные выборы невозможны при сегодняшнем составе Центризбиркома, при сегодняшней практике правоприменения, а также при наличии в стране политзаключенных», - подчеркнул А.Федута.

Он отметил, что в Беларуси 60% населения считает необходимым принять участие в голосовании на предстоящих выборах.

«Оппозиции необходимо, воспользовавшись законодательными возможностями парламентской кампании, пойти к этим людям, рассказать, что происходит в стране», - сказал А.Федута.

По его словам, гражданская кампания «Говори правду!» не является политической партией, а потому не может выдвигать кандидатов по спискам. Кроме того, руководство кампании в связи с судимостью по делу о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года в Минске не может лично участвовать в выборах.

«Единственное, что мы можем сделать, - помочь людям, которые ищут альтернативу, которые собираются ее нести к избирателю. Для нас сегодня главное, чтобы альтернатива появилась и не исчезла после голосования», - отметил А.Федута.

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Как сообщал УНИАН, 2 февраля 2012 года представители четырех белорусских оппозиционных организаций - движения «За Свободу», партии «Белорусский национальный фронт» (БНФ), гражданской кампании «Говори правду!», Белорусской социал-демократической партии (Грамада) - подписали декларацию «Об общественной дискуссии о целях и формах участия белорусской оппозиции в выборах 2012 года».

Справка УНИАН. В «Коалицию шести» входят Объединенная гражданская партия (ОГП), БНФ, Белорусская партия левых «Справедливый мир», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), движение «За Cвободу» и гражданская кампания «Говори правду!».