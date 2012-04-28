Gazeta Wyborcza провела параллель между взрывами в Украине и приходом Путина

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение выразил обозреватель польского издания по вопросам восточной тематики издания Gazeta Wyborcza Марчин Войчеховский в своей статье "Взрывная Украина".

Он отметил, что вчерашние события ухудшат и без того не лучший имидж Украины в канун финальной части чемпионата Европы по футболу, о бойкоте которого ранее заявляли представители некоторых государств Евросоюза из-за дела осужденной к семи годам лишения свободы экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

"Точно известно одно - четыре таинственных взрыва днем в центре большого города и множество раненных, не станут поводом для позитивных публикаций перед Евро-2012", - заметил М.Войчеховский, добавив, что все остальные моменты дела остаются неизвестны.

М.Войчеховский выразил сомнение, что украинские стражи порядка смогут оперативно найти ответственных за теракты, объяснив это их "коррумпированностью". Он провел аналогию с расследованием взрывов домов в Москве и Волгодонске летом 1999 года, после которых началась вторая война в Чечне, а Президент России Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину.

М.Войчеховский допустил, что украинская власть и оппозиция будут обвинять друг друга в том, что именно из-за их действий дошло до взрывов.

Обозреватель также раскритиковал украинскую власть во главе с Президентом Виктором Януковичем, который, по его мнению, вместо того, чтобы решать вопросы, стоящие перед Украиной, своими действиями порождает новые вызовы, среди которых, - взрывы в Днепропетровске.

"Глава польского правительства Дональд Туск задекларировал поддержку Украины, а глава МВД Яцек Цихоцкий заверяет в сотрудничестве с украинскими службами. Это необходимые и добрые слова, но скорее ритуальные в контексте государства, которому необходимы комплексные решения, а не одного или двух вопросов, к которым, например, может принадлежать установить ответственных за теракт", - написал М.Войчеховский.

"Такие (комплексные) решения зависят лишь от украинцев, которые или упорядочат свое государство, или дальше будут находиться в «болоте» между Европейским Союзом и руинами бывшего СССР", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, вследствие которых пострадало 30 чел., в том числе 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.