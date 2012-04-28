В Польше говорят, что у них организовать теракт не так легко, как в Украине
Польша может стать объектом террористического нападения накануне или во время проведения Евро-2012, но его организация будет сложнее, чем в Украине.
|Польский генерал заявил, что, скорее всего, причины вчерашних взрывов в Украине - внутренние
"Мы точно находимся на прицеле, мы точно являемся объектом заинтересованности, точно "пробивается", насколько легко у нас организовать такое", - заявил он, комментируя вчерашние взрывы в Днепропетровске и возможность их повторения в польских городах.
В то же время генерал назвал Польшу более стабильным государством, нежели Украина, что осложняет организацию такого типа акций.
Р.Полько выразил мнение, что, скорее всего, причиной взрывов в Украине являются "внутренние дела", заметив, что из-за этого инцидента в Украину приедет меньше болельщиков на Евро-2012.
Генерал также призвал поляков быть внимательными, обращать внимание на оставленные без досмотра вещи и сразу информировать об этом стражей порядка.