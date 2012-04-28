В Польше говорят, что у них организовать теракт не так легко, как в Украине

Такое мнение в эфире польского телеканала TVN24 выразил бывший руководитель специального воинского формирования GROM генерал Роман Полько.

"Мы точно находимся на прицеле, мы точно являемся объектом заинтересованности, точно "пробивается", насколько легко у нас организовать такое", - заявил он, комментируя вчерашние взрывы в Днепропетровске и возможность их повторения в польских городах.

В то же время генерал назвал Польшу более стабильным государством, нежели Украина, что осложняет организацию такого типа акций.

Р.Полько выразил мнение, что, скорее всего, причиной взрывов в Украине являются "внутренние дела", заметив, что из-за этого инцидента в Украину приедет меньше болельщиков на Евро-2012.

Генерал также призвал поляков быть внимательными, обращать внимание на оставленные без досмотра вещи и сразу информировать об этом стражей порядка.