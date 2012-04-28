США перебросили к границам Ирана истребители F-22 Raptor

Руководство ВВС США категорически отрицает, что появление истребителей в районе Персидского залива является демонстрацией силы или каким-то образом связано с возможностью удара по ядерным объектам Ирана, сообщает Взгляд со ссылкой на Fox News.

Вашингтон отмечает, что это часть обычных мероприятий в рамках «сотрудничества в области безопасности с региональными партнерами».

Официальные представители командования ВВС США отказываются называть число переброшенных в регион истребителей, равно как и название базы, где они дислоцированы. Однако осведомленный источник заявил телеканалу, что боевые машины стоят в ангарах воздушной базы «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Истребители F-22 производства компании Lockheed Martin пока не участвовали в реальных сражениях. Эти боевые машины, выполненные на базе технологий Stealth, невидимы для радара противника и созданы для сражений класса «воздух-воздух», но при необходимости могут перейти в режим «воздух-земля».

Телеканал также приводит слова одного из представителей американских военно-воздушных сил, который называет F-22 «главным истребителем США». «У него нет конкурентов», – заявил военный.