Письмо скрипача с «Титаника» ушло с молотка в Британии

Как сообщает радиостанция « Эхо Москвы », местная пресса пишет, что цена этого лота превысила 150 тысяч долларов.

Автор послания – скрипач Уоллес Хартли – прославился тем, что попросил музыкантов своего небольшого оркестра играть музыку на палубе, пока судно погружалось под воду.

Таким образом он пытался успокоить паникующих пассажиров. Письмо скрипач отправил из ирландского порта за четыре дня до катастрофы в Атлантике.

Она унесла жизни 1,5 тысяч пассажиров и самого У.Хартли.