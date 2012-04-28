Письмо скрипача с «Титаника» ушло с молотка в Британии
09:29, 28 апреля 2012Мир
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Последнее письмо руководителя оркестра корабля «Титаник» продали в Британии.
|Уоллес Хартли попросил музыкантов играть музыку на палубе, пока судно погружалось под воду. Фото с сайта kursiv.kz
Автор послания – скрипач Уоллес Хартли – прославился тем, что попросил музыкантов своего небольшого оркестра играть музыку на палубе, пока судно погружалось под воду.
Таким образом он пытался успокоить паникующих пассажиров. Письмо скрипач отправил из ирландского порта за четыре дня до катастрофы в Атлантике.
Она унесла жизни 1,5 тысяч пассажиров и самого У.Хартли.
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