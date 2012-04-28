В Румынии - смена правительства

Об этом в пятницу вечером сообщает Agence France-Presse.

Ранее в пятницу парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Михая Развана Унгуряну, которое проработало чуть более двух месяцев. Как сообщалось, за отставку кабинета министров проголосовали 235 парламентариев, против - 231. Решение о вотуме недоверия привело к распаду правящей коалиции и переходу пропрезидентской Демократическо-либеральной партии в оппозицию.

"Ничего страшного сегодня не произошло, это демократия", - заявил Бэсеску, добавив, что оснований для паники на финансовых рынках нет.

Понта пообещал предоставить список министров в самое ближайшее время. При этом его правительство будет работать лишь до ноября 2012 года, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы, напоминает агентство.

Понте 39 лет, до 2001 года он работал прокурором, а затем вступил в Социал-демократическую партию. В 2004 и 2008 годах он уже занимал посты в правительстве. Главой своей партии его избрали в 2010 году, сообщает Лента.ру.