В Италии обнародовано завещание Лучано Паваротти

В Италии обнародовано завещание великого тенора Лучано Паваротти. Как сообщает ИТАР-ТАСС, 50% наследства поделят между собой четыре дочери Паваротти. Четверть наследства получит вдова певца Николетта Мантовани. Оставшиеся 25% состояния будут разделены между сестрой Паваротти, его близкими друзьями и сотрудниками.

По данным итальянских СМИ, размеры наследства Лучано Паваротти превышают 200 миллионов евро.

Эхо Москвы