В Италии обнародовано завещание Лучано Паваротти

09:15, 13 сентября 2007
Мир
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Размеры наследства - 200 миллионов евро

 В Италии обнародовано завещание великого тенора Лучано Паваротти. Как сообщает ИТАР-ТАСС, 50% наследства поделят между собой четыре дочери Паваротти. Четверть наследства получит вдова певца Николетта Мантовани. Оставшиеся 25% состояния будут разделены между сестрой Паваротти, его близкими друзьями и сотрудниками.

По данным итальянских СМИ, размеры наследства Лучано Паваротти превышают 200 миллионов евро.

Эхо Москвы

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