Еврокомиссия начинает дебаты ”без табу”

Европейская комиссия предложила пересмотреть подходы к расходам бюджета Евросоюза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на пресс-конференции 12 сентября комиссар ЕС по вопросам финансовых программ и бюджета Далия ГРИБОСКАЙТЕ.

“Мы начинаем дебаты без табу относительно приоритетов в расходной части, это означает, что мы также начинаем обсуждение без никаких табу относительно того, которые политику нужно проводить”, - заявила комиссар ЕС, представляя документ под названием “Реформируя бюджет, изменяя Европу”.

Документ, который имеет статус консультативного, содержит ряд вопросов: в достаточной ли мере отвечает бюджет потребностям, которые изменились за последние 20 лет с момента введения действующих правил формирования и расходования бюджета? как найти правильный баланс между стабильностью и гибкостью в использовании средств? каким образом политические цели должны быть отображены в бюджете? можно ли усилить прозрачность бюджета?

Еврокомиссия предлагает всем заинтересованным сторонам подать свои предложения до 15 апреля 2008 года.

В ноябре 2007 года в Лиссабоне состоится заседание представителей бюджетных комитетов национальных парламентов стран-членов ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос реформирования бюджетной политики ЕС.

Весной следующего года Еврокомиссия вместе с Европарламентом планирует провести политическую конференцию для обсуждения предварительных результатов публичного обсуждения, а в конце 2008 – начале 2009 года Еврокомиссия планирует представить предложения относительно пересмотра бюджетной политики начиная с 2014 года.