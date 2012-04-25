Молдова отзывает посла из России за поддержку ее миротворцев
19:57, 25 апреля 2012Мир
9419 0
Молдова отозвала сегодня своего посла в России, который ранее высказался в поддержку пребывания российских войск в сепаратистском регионе Приднестровье.
Лянке назвал заявление посла «неудачным»
Как заявил министр иностранных дел Молдовы Юрие Лянке, заявление, с которым выступил посол Андрей Негуца, было «неудачным», сообщает Радио Свобода.
А премьер-министр Влад Филат заявил, что подаст кандидатуру другого посла, который «сможет достойно представлять интересы Молдовы».
Отозванный в настоящее время посол заявил в интервью российскому агентству «ИТАР-ТАСС» 9 апреля, что вывод российских войск из Приднестровья, по его словам, поставит под угрозу и Молдову, и весь регион.
Его назначили послом в Москве в 2009 году, когда при власти в Молдове была Партии коммунистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter