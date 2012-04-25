Молдова отзывает посла из России за поддержку ее миротворцев

Как заявил министр иностранных дел Молдовы Юрие Лянке, заявление, с которым выступил посол Андрей Негуца, было «неудачным», сообщает Радио Свобода.

А премьер-министр Влад Филат заявил, что подаст кандидатуру другого посла, который «сможет достойно представлять интересы Молдовы».

Отозванный в настоящее время посол заявил в интервью российскому агентству «ИТАР-ТАСС» 9 апреля, что вывод российских войск из Приднестровья, по его словам, поставит под угрозу и Молдову, и весь регион.

Его назначили послом в Москве в 2009 году, когда при власти в Молдове была Партии коммунистов.