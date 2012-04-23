На выборах президента Франции подсчитаны 99,9% голосов

05:54, 23 апреля 2012
Мир
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До 100% не хватает данных о результатах голосования французов за рубежом, а также данных с примерно 40 участков во Франции.

Социалист Франсуа Олланд на 1,5 процента опережает действующего президента после первого тура

По итогам подсчета 99,9% бюллетеней на выборах президента Франции во второй тур проходят Франсуа Олланд и Никола Саркози, передает Би-би-си.

Лидер первого тура социалист Олланд набирает 28,6% голосов против 27,1% у действующего президента Саркози.

Третье место у главы "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набирает 18% голосов. Именно правые, впервые получившие столько голосов, могут решить исход президентской гонки.

Следом с 11,12% идет ее главный идеологический соперник - лидер "Левого фронта" Жан-Люк Меланшон. На пятом месте с 9,11% голосов лидер "Демократического движения" Франсуа Байру.

Остальные кандидаты набирают менее 3% голосов. Явка составила 80,43% избирателей.

 Итоги голосования должны быть официально объявлены до 20:00 среды по местному времени.

 

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