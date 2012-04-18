Основатель сети Billa решил жениться еще и в 94 года

Как сообщается, избранницей миллиардера стала вдова Рики Шенк.

Если все сложится хорошо, то свадьба должна состояться ближайшими днями. Этот брак станет для Влашека пятым.

Накануне Влашек заявил, что планирует обзавестись детьми, и потому решил жениться на своей любимой. Хотя, по словам Шенк, она вряд ли сможет родить ребенка, потому что и сама уже не так молода.

Следует прибавить, что у миллиардера уже есть четверо детей от предыдущих браков.

По данным Forbes, состояние Карла Влашека составляет 4,4 млрд евро. Бизнесмен находится на третьем месте в списке самых богатых австрийцев.

ТСН